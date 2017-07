ESCLUSIVA TMW - Napoli-Berenguer, deadline fissata per venerdì

© foto di Chiara Biondini

Alex Berenguer e il Napoli. Una telenovela di mercato che sta entrando in una settimana caldissima. Anzi. Decisiva. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, giocatore e Osasuna avrebbero fissato per venerdì il giorno ultimo per una risposta e per l'accordo definitivo col Napoli. Le parti sono in trattativa decisamente avanzata ma manca ancora la fumata bianca. Berenguer ha dato la precedenza agli azzurri, è una richiesta precisa anche del tecnico Sarri ma se entro venerdì non sarà un giocatore del Napoli, il futuro potrebbe essere in Spagna o Portogallo. Dove Athletic e Sporting restano in pressing...