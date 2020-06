esclusiva Napoli, Braida esalta Gattuso: “Coppa Italia meritata, Rino può vincere ancora tanto”

vedi letture

“Rino se lo merita, è un ragazzo meraviglioso. Gli auguro una grande carriera, ha grandi valori umani e professionali. Con lui non si sbaglia un colpo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Milan, Ariedo Braida, elogia l’allenatore del Napoli ed ex centrocampista rossonero Gennaro Gattuso, che ieri ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. “Spero che questo trofeo, il primo dopo questo maledetto virus - dice Braida - sia di buon auspicio per il futuro di Rino che ha vinto da calciatore e gli auguro di vincere tanto da allenatore. Ieri - continua il dirigente - mi è piaciuta molto la squadra e Gattuso ha avuto un senso pratico e tattico da allenatore consumato. È stato bravo, ha saputo preparare bene la partita. Tutto è riuscito alla grande”.

E la Juventus?

“Mi è sembrata un po’ in ritardo di condizione. Quando le cose non funzionano fai fatica a capire da fuori che succede. La Juve ha dei calciatori importanti, a volte però le partite cominciano in un certo modo e finiscono in un altro. Probabilmente i bianconeri non sono riusciti a sviluppare ciò che avevano in testa. È stata una partita un po’ complicata, sono mancati gli sbocchi offensivi. Tutto ciò dipende da tante cose... Dopo tre mesi di stop a qualche giocatore il ritorno in campo pesa di più rispetto ad altri. Non è facile”.

Il mercato e le conseguenze del Covid: come sarà?

“È tutto in alto mare. Bisognerà capire chi arriverà nelle prime posizioni e anche chi si salverà. Certamente sarà un mercato un po’ anomalo”.