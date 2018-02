ESCLUSIVA TMW - Napoli, c’è l’offerta a Torreira. Diawara può andare in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli fa sul serio per Lucas Torreira. Offerti cinque anni di contratto, al centrocampista della Sampdoria pensa anche l’Inter che pero non ha ancora presentato una proposta e sullo sfondo c’è il Lipsia. L’offerta più concreta per tutte le parti al momento arriva proprio dal

Napoli. E dal Napoli potrebbe partire in estate Amadou Diawara: ci pensano in Premier League, potrebbe arrivare un’offerta nelle prossime settimane. Napoli al lavoro. In pressing su Torreira...