ESCLUSIVA TMW - Napoli-Denis Suarez, l'ex Villarreal deciderà il futuro a luglio

Il Napoli lo tiene sempre sul taccuino, dopo l'interesse manifestato un anno fa quando Denis Suárez (23) vestiva la maglia del Villarreal. Il centrocampista fu però riscattato dal Barcellona, con il calciatore desideroso di mettersi alla prova durante l'esperienza catalana. L'annata in maglia blaugrana, però, non l'ha visto grande protagonista nonostante le 35 presenze (per un totale di 1777 minuti, una media di 50' per ogni gara disputata). Intanto le ultime voci vogliono gli azzurri alla finestra, pronti a passare all'azione qualora il calciatore dovesse decidere di mettersi alla prova altrove. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, intanto, non ci sono stati contatti recenti tra il Napoli e l'entourage del calciatore che - almeno al momento - vuole restare al Camp Nou visto l'imminente avvicendamento che ci sarà sulla panchina del Barça. Suarez attenderà infatti l'inizio della nuova stagione per capire se, con il nuovo allenatore, potrà conquistare più spazio con la formazione blaugrana, poi deciderà definitivamente se restare in Catalogna oppure se cercare fortuna altrove.