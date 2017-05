ESCLUSIVA TMW - Napoli e Atalanta su Foket, l'agente: “Tanti club interessati”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Thomas Foket (22) può approdare in Italia. Il giovane centrocampista del Gent piace a Napoli e Atalanta, secondo le indiscrezioni circolate su diversi media nel corso delle ultime ore. Intanto la redazione di Tuttomercatoweb.com, per provare a fare luce sul futuro del terzino belga che vanta già due presenza nella Nazionale del suo Paese, ha chiamato il suo agente Gunter Thiebaut.

Parliamo del ragazzo classe '94, in scadenza contrattuale nel giugno 2018. “Ha fatto bene quest'anno con la sua squadra, ha maturato esperienza importante anche in Europa League. Una conferma dopo la passata stagione, quando ha giocato anche in Champions”.

Intanto in Italia si parla di un forte interesse da parte di Atalanta e Napoli. “Posso dire che ci sono più squadre interessate al ragazzo, ma al momento non c'è nulla di concreto. Sono richieste che fanno ovviamente molto piacere, anche se non posso parlare in via ufficiale e fare il nome delle società interessate al ragazzo”.

Foket, intanto, sarebbe pronto per approdare in Serie A? “Certamente, ha buona esperienza e sarebbe pronto per fare bene anche in Italia. Al momento lavoriamo per valutare eventuali possibilità, anche se non c'è nulla di veramente concreto”.