ESCLUSIVA TMW - Napoli e Inter, contatto per l'uruguaiano Rolan: le ultime

© foto di Federico Gaetano

Novità sul fronte attacco per Inter e Napoli. Secondo quanto risulta alla redazione di Tuttomercatoweb.com, sarebbe andato in scena un primo contatto tra l'entourage di Diego Rolan e le dirigenze di Inter e Napoli. 9 gol nell'ultima Ligue 1 con la maglia del Bordeaux, la punta uruguaiana andrà in scadenza nel giugno del 2018 con la società girondina. Il Bordeaux pare chiedere tra i 6 e i 7 milioni di euro per farlo partire.