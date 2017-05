ESCLUSIVA TMW - Napoli, Giuntoli al Louis II per visionare Sidibè

Fonte: Raffaella Bon

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era anche Cristiano Giuntoli al Louis II in occasione della sfida tra Monaco e Juventus, terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il ds azzurro ha visionato dal vivo Djibril Sidibé (24), esterno destro in forza alla squadra di Leonardo Jardim.