ESCLUSIVA TMW - Napoli-Grimaldo, muro lusitano. Lo stop di Ghoulam non aiuta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' apparso con forza anche il nome di Alejandro Grimaldo tra i giocatori in grado di sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam a partire dal mese di gennaio in casa Napoli. Una indicazione corretta perché il laterale sinistro del Benfica, già dalla scorsa estate, era un obiettivo del direttore sportivo Giuntoli che ha continuato a portare avanti i contatti anche dopo la chiusura dell'ultima sessione di calciomercato.

Però la trattativa non si preannuncia semplice. Anzi. Il Benfica continua a chiedere 30 milioni di euro per la cessione del terzino scuola Barcellona e il Napoli stava addirittura valutando la possibilità di inserire nell'affare il portoghese Mario Rui per abbassare l'esborso economico. Una soluzione che evidentemente non è più possibile adesso che Sarri ha bisogno di una alternativa in più all'unico vero terzino sinistro a disposizione.

Compito di Giuntoli sarà adesso trovare un'altra soluzione per arrivare a Grimaldo, magari inserendo un'altra contropartita o convincendo il Benfica ad abbassare le pretese per questo laterale classe '95 che è tra le primissime opzioni degli azzurri per la corsia mancina.