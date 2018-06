ESCLUSIVA TMW - Napoli, Guangzhou su Mertens: in agenda summit a Londra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Guangzhou Evergrande forte su Dries Mertens. I cinesi fanno sul serio per l’attaccante del Napoli, al punto che hanno messo in agenda un incontro per i prossimi giorni a Londra con la moglie. L’obiettivo sarà cercare di convincere Mertens ad accettare il Guangzhou Evergrande. Saranno giorni caldi ed importanti, la Cina chiama. E Mertens riflette...