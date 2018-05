ESCLUSIVA TMW - Napoli, in arrivo offerta per Lobotka: il Celta fa muro

© foto di J.M.Colomo

Il Napoli cerca rinforzi a centrocampo. E presto la società del Presidente De Laurentiis presenterà un’offerta al Celta Vigo per Stanislav Lobotka, che a gennaio piaceva all’Inter e la scorsa estate era un’idea del Palermo. Il Napoli fa sul serio, l’intenzione è di arrivare al giocatore. Il Celta però fa muro e vuole far valere la clausola da 50 milioni. Lavori in corso, il Napoli ci prova. Obiettivo Lobotka. Ma bisognerà vincere le resistenze dalla Spagna...