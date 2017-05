ESCLUSIVA TMW - Napoli, mercoledì missione belga per Foket: le cifre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un mercato che promette scintille, il Napoli non sta a guardare nonostante la stagione non sia ancora terminata, e predispone le proprie mosse in vista della prossima estate. In particolare è prevista per la giornata di mercoledì la missione in Belgio per trattare il trasferimento di Thomas Foket con il Gent. Si occuperà l’intermediario incaricato dal club partenopeo, Ulisse Savini, di portare al club una potenziale proposta da 4,5 milioni di euro per l’operazione legata al terzino. Il giocatore ha già avuto contatti con il suo compagno di nazionale Mertens mostrando entusiasmo per la possibile destinazione.