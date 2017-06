ESCLUSIVA TMW - Napoli, missione per Foket: distanza di 2 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avevamo anticipato giorni fa della missione belga per Foket in ottica Napoli, ed in effetti il summit c'è stato. È stato un contatto interlocutorio quello tra il Napoli ed il Gent per Thomas Foket. Il giocatore è finito nel mirino del direttore sportivo Giuntoli ma al momento le parti non sono ancora arrivate alla quadratura del cerchio dal punto di vista economico. All'offerta da 4,5 milioni affidata all'intermediario che sta portando avanti l'operazione per i partenopei, è stata opposta una controproposta variabile tra i 6,5 ed i 7 milioni di euro. Una cifra importante, più di quanto messo in preventivo dagli azzurri. Le parti si riaggiorneranno.