ESCLUSIVA TMW - Napoli, per Maggio a breve l'incontro con il suo entourage

© foto di Federico De Luca

Il Napoli e l'entourage di Christian Maggio si troveranno a fine campionato per verificare se esistono le possibilità per continuare il rapporto con i partenopei o se invece verrà presa un'altra strada. Tutte le ipotesi sono aperte anche se per adesso - così è emerso - li Napoli non sembrerebbe intenzionato a lasciarlo partire. Maggio ha comunque richieste in Italia.