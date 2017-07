ESCLUSIVA TMW - Napoli, Prezioso rinnova prima del prestito al Carpi

© foto di Giuseppe Scialla

In vista di passare in prestito al Carpi, il centrocampista Mario Prezioso è in procinto di rinnovare col Napoli. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nella giornata di lunedì il classe '96 prolungherà di altri tre anni il contratto attualmente in essere con scadenza fissata nel 2019. Successivamente passerà in prestito al Carpi dopo aver fatto bene lo scorso anno in Lega Pro con la Virtus Francavilla.