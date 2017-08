ESCLUSIVA TMW - Napoli su Ochs, i possibili costi dell'operazione

L'ultima idea mercato del Napoli, emersa negli scorsi giorni, si chiama Philipp Ochs. Talento dell'Hoffenheim e perno della Germania Under 20, gioca esterno mancino alto ma sa ricoprire più ruoli su tutta la fascia. "Il nuovo Henry parla tedesco", raccontavamo su queste colonne nella scorsa estate ma è stata direttamente la UEFA a paragonarlo alla leggenda del calcio francese. La scorsa settimana Ochs è stato proposto e presentato a Giuntoli, col talento che già a diciassette anni era considerato perfetto da falso nueve ma adattabile su tutto il fronte d'attacco e ideale in una squadra che fa sì possesso palla ma che sa anche ripartire. Secondo quanto raccolto in Germania da Tuttomercatoweb.com, l'operazione potrebbe farsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che si aggirerebbe per le casse dell'Hoffenheim sui 7 milioni di euro circa.