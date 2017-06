ESCLUSIVA TMW - Napoli, visionato Lauricella dello Slavia Praga

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Repubblica Ceca c'è un giovanissimo attaccante italiano che si sta mettendo in mostra nelle giovanili dello Slavia Praga. Si tratta di Marco Lauricella, classe '99, che ha messo a segno ben 28 reti fra campionato e Youth League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Napoli recentemente l'avrebbe visionato da vicino, ma dovrà fare i conti con una nutrita concorrenza di club europei di prima fascia se vorrà portare Lauricella in Italia.