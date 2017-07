ESCLUSIVA TMW - Nappi: "Bernardeschi-Juve? L'addio di Baggio fu tutt'altra cosa"

"Non si può paragonare Bernardeschi a Roberto Baggio". L'ex attaccante della Fiorentina Marco Nappi, che ha vissuto in prima persona il clamoroso trasferimento del "Divin Codino" dai viola alla Juventus nel maggio 1990, ha commentato a TuttoMercatoWeb.com il probabile addio di Bernardeschi con direzione Torino. Guai però a paragonare i due casi: "Non si può associare Bernardeschi a Baggio - precisa subito Nappi -. Roberto aveva dimostrato molto di più alla Fiorentina rispetto a Bernardeschi, contribuendo ai risultati della squadra in maniera decisiva con gol e assist, oltre a incantare la città con delle giocate magiche. L'addio di Baggio fu tutt'altra cosa, per la squadra e per Firenze".

Cosa pensa della scelta di Bernardeschi di non rinnovare con la Fiorentina e lasciarsi sedurre dalle sirene bianconere?

"Io credo nei valori, per me essere legato a una specifica maglia conta più di qualsiasi altra cosa. Bernardeschi sarebbe potuto diventare una bandiera del club gigliato, ma ha preso una scelta differente e, a mio giudizio, poco riconoscente verso chi lo ha fatto crescere, lo ha coccolato con la numero 10 e gli ha offerto le chiavi del proprio futuro".

Lo reputa pronto per un salto così importante?

"Bernardeschi ha sicuramente delle qualità, ma a Firenze sarebbe stato un top player, mentre alla Juve sarà solamente uno dei tanti. Sono scelte personali ed è difficile commentare dall'esterno, ma io al posto suo sarei rimasto in viola".

Non solo Bernardeschi, anche Borja Valero e Kalinic lasceranno quasi sicuramente la Fiorentina. E' d'accordo con questa rivoluzione?

"Sinceramente sì. Condivido la scelta di rinnovare completamente la Fiorentina. Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic hanno dato tanto in questi anni alla maglia gigliata, ma può essere arrivata l'ora di portare nuove motivazioni e nuovi stimoli. Sarà fondamentale però costruire una rosa altrettanto competitiva con degli acquisti mirati".