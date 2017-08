ESCLUSIVA TMW - Nappi: "Genoa, che colpo Lapadula. Laxalt vale tutti i 15 mln"

Un fiume in pena come sempre, Marco Nappi giudica il mercato del Genoa. Con un'analisi profonda e precisa. "L'acquisto più importante a mio parere - spiega a Tuttomercatoweb.com - è quello di Lapadula. E anche Galabinov sta facendo bene. Sono molto importanti per il gioco di Juric, possono essere un'arma in più per il Genoa. Sono giocatori cattivi, che non mollano mai. E poi l'ambiente Genoa può dar loro ulteriore forza".

Nel frattempo è tornato Bertolacci...

"Al Milan l'anno passato ha giocato poco o niente. Però al Genoa può rilanciarsi. C'è il clima giusto e alcuni giocatori possono spiccare il volo, vedi Suso. Più o meno si può dire lo stesso per Centurion, altro giocatore che nel Genoa ha già giocato e che può ritrovarsi a tutti gli effetti. La certezza comunque è Juric, sa come sfruttare le caratteristiche dei calciatori".

E se parte Simeone?

"Sembra destinato alla Fiorentina. Sarebbe una perdita pesante, è un gran bel giocatore, vede la porta. La sua partenza si farà sentire".

Laxalt vale così tanto?

"Sì, magari anche di più di quindici milioni di cui si parla soprattutto si faccimao un raffronto con le cifre che circolano adesso per certi calciatori. Ha giocato un'annata strepitosa con Gasperini mentre l'anno passato ha avuto un piccolo calo. Ma attacca e difende ed è maturato tanto. Vale davvero parecchio. E' pronto per il grande salto".

Premesso che ormai è un giocatore ben noto, a chi lo paragonerebbe?

"E' un Lichtsteiner mancino. Spinge tantissimo, pedala parecchio. Non ha una grossa stazza ed è quindi anche molto veloce".