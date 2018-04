ESCLUSIVA TMW - Nappi: "Non capisco perché Ballardini non debba proseguire"

Davide Ballardini ha praticamente conquistato la salvezza con il Genoa dopo aver preso la squadra - in difficoltà - a stagione in corso. Eppure per il prossimo anno non è certa la sua permanenza. Anzi, si parla insistentemente di Davide Nicola al suo posto, qualora non venga trovato l'accordo tra Preziosi e il tecnico di Ravenna. Una questione aperta ma che fa discutere. E noi ne abbiamo parlato con un genoano doc come Marco Nappi. "Francamente ho piena fiducia in Ballardini - dice a Tuttomercatoweb.com - e non capisco perché non gli si dia mai modo di continuare il suo lavoro. Ha preso la squadra in una posizione di classifica complicata e l'ha portata a livelli ottimi. Ripeto, non capisco perché non si riparta da lui. Detto questo, Nicola è stato mio compagno di squadra al Genoa e ha dimostrato il suo valore come allenatore. . Se a Ballardini si consegna la squadra dall'inizio della stagione e rinforzata con acquisti mirati può far bene".

Quali possono essere i dubbi del club su Ballardini?

"Non ho proprio idea. qualcuno sosteneva che fosse un difensivista... In realtà si difende bene e ha vinto partite ripartendo anche perché sfrutta le caratteristiche dei giocatori".

Se arriva Nicola ci sarà ripartire dall'inizio?

"E' chiaro che bisognerà ricominciare da capo. Ogni allenatore ha un suo metodo tattico e di gestione del gruppo".