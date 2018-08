ESCLUSIVA TMW - Nassi: "Della Valle, il calcio richiede la presenza costante"

Ha colpito molto a Firenze ieri durante la partita tra Fiorentina e Chievo non solo la contestazione dei tifosi nei confronti di Della Valle ma anche e soprattutto la decisione di buona parte dello stadio di contestare i contestatori (nella fattispecie la curva Fiesole, il settore da cui erano partiti i cori contro i Della Valle). Per una interpretazione di questa vicenda ci siamo rivolti a Claudio Nassi, ex ds viola e acuto conoscitore delle vicende calcistiche. "Firenze e i fiorentini sono particolari - dice a Tuttomercatoweb.com - io però torno ai miei vecchi discorsi per inquadrare la questione. Il calcio non è divertimento e svago: se entri nel calcio devi sapere che la gente è sempre attaccata alle reti di recinzione e se le cose vanno male è pronta anche a sputarti. Per non arrivare a questi punti devi essere sempre presente, il calcio chiede questo non ci sono alternative. Sento parlare di soldi e delle possibilità di spendere ma c'è una cosa molto più importante che è la presenza. Devi essere partecipe della vita della società. Della Valle dovrebbe essere il presidente vero e proprio perché questa figura deve essere rappresentata dal proprietario o dall'azionista di maggioranza, contribuendo con le idee al miglioramento del club. Se vuoi far parte di questo mondo, il calcio è questo. E poi, ripeto, va capita l'importanza di disporre di un centro sportivo. In questo modo, con la presenza fissa, finirebbero le polemiche? Credo di sì".