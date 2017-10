ESCLUSIVA TMW - Nassi: "Infortuni Roma? La preparazione deve farla il mister"

Sul caso infortuni alla Roma (13 legamenti crociati saltati dal 2014 ad oggi) abbiamo sentito il parere anche di un dirigente esperto e attento ai particolari come Claudio Nassi, ex ds di Fiorentina e Samp. "Intanto - dice a Tuttomercatoweb.com - è una fortuna che a Roma abbiano il professor Mariani a Villa Stuart. E' l'ortopedico migliore e i casi vengono risolti benissimo: Strootman ad esempio si è fatto operare da lui dopo che si era sottoposto ad un intervento in Olanda. Non sono un massofisioterapista per poter approfondire la questione, però sono dell'idea che la preparazione debba farla l'allenatore e non il preparatore, oppure il preparatore deve essere in perfetta simbiosi con il tecnico ed eseguire pedissequamente gli ordini che gli vengono impartiti. Solo l'allenatore o chi ha giocato può centellinare la preparazione di un calciatore: il tecnico conosce il dispendio energetico e nervoso in partita del giocatore e analizza anche l'impegno durante l'allenamento. Non sempre i ginnasiarchi vanno bene. Di solito fanno guai".

Cambiamo argomento e parliamo di Zaza, vicinissimo al rientro in nazionale. Giusto così?

"Se Belotti è indisponibile giusto così. Sta facendo molto bene al Valencia, squadra che va a mille. Se poteva esser chiamato prima? Dipende dal ct. Oggi comunque vediamo tutte le gare quindi è facile controllare anche Zaza".

Ma ai Mondiali ci andremo?

"Non è scontato. Però dobbiamo rimboccarci le maniche senza pensare di aver già passato il turno. I vertici del calcio italiano tremano. Non sanno quali conseguenze ci potrebbero essere. Cosa succederebbe? Senza Mondiali, mezz'ora dopo l'eventuale ko ci sarebbe il commissariamento della Federazione. Aggiungo che che è incredibile che l'italia sia al quindicesimo posto nel ranking: dovrebbe essere tra le prime cinque. C'è un passato da onorare. Il calcio è una cosa seria e non divertimento e svago..."