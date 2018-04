ESCLUSIVA TMW - Nassi: "Juve, battaglia sull'arbitro va fatta prima, non dopo"

Le polemiche sul rigore concesso al Real Madrid ieri contro la Juve hanno riacceso le discussioni sui temi arbitrali e la necessità del Var anche in Champions. Una questione spesso dibattuta e che Claudio Nassi ex ds di Sampdoria e Fiorentina ha spesso illustrato con dovizia di particolari. Oggi, prendendo spunto dalla gara di ieri abbiamo ascoltato il suo parere: "Ripeto da tempo che bisogna saper leggere le designazioni. L'ho detto anche ad una persona che è salita sull'aereo della Juve per Madrid: non esiste avere Oliver per la partita di ieri così come non esisteva aver avuto Cakir in casa. Ma anche Brik a Torino con il Tottenham e Marciniak a Londra non erano designazioni adatte. Se pensano - spiega a Tuttomercatoweb.com - che l'arbitro non conti nulla poi ci rimangono male. La battaglia sull'arbitro va combattuta perché ci sono interessi enormi in gioco. E se avvengono certe cose bisogna contestare prima e non dopo. Solo così riesci a salvarti, altrimenti capitoli. Al designatore devi dire che vuoi perdere quando l'arbitro fischia la fine e non prima. Perché il direttore di gara deve dirigere e non pilotare. E aggiungo che le società devono sapere che i vantaggi vanno prima al Real Madrid, poi al Bayern quindi al Barcellona".

Il presidente della Juve Agnelli ha parlato della necessità del Var anche in Champions...

"Dovrebbe essere scontato. Il Var diminuisce il potere discrezionale dell'arbitro. Il calcio deve essere sempre più credibile. Tornando però alle squadre spagnole, dal 2002 quando Villar è stato nominato presidente della commissione arbitrale dell'Uefa, andate a guardare quanto hanno vinto le nazionali spagnole e le squadre di club.... E nessuno ha detto nulla. Nel calcio bisogna sempre essere molto attenti: occorre dormire solo un quarto d'ora a notte e con un occhio solo".

In chiusura, come giudica le parole di Buffon di ieri?

"Deve fare il calciatore e non si deve permettere di rilasciare certe dichiarazioni. Deve pensarci la società, che è una delle più importanti del paese, nei luoghi deputati e non pubblicamente".