ESCLUSIVA TMW - Nassi: "Napoli, ora DeLa deve contare di più a livello politico"

Nel corso del TMW News è stata trasmessa un'intervista realizzata da Tuttomercatoweb a Claudio Nassi, ex ds di Fiorentina e Samp e grande osservato del mondo del calcio. Con lui si è parlato del Napoli: "De Laurentiis ha dimostrato tutto il suo valore, portando la squadra dalle categorie inferiori fino alle soglie dello scudetto. Ora manca poco, occorre correggere il poco che c'è da correggere per migliorare, ma soprattutto il presidente deve fare l'ultimo salto di qualità e contare di più a livello politico". Poi sulla squadra: "Il Napoli gioca un buon calcio ma è troppo prevedibile perché fa sempre le stesse cose soprattutto quando c'è Jorginho, che è l'allenatore in campo. Se si riesce a fermare lui, diventa un punto di debolezza. Hamsik e Insigne comunque sono eccezionali su tutti gli aspetti. Mertens credo avesse già giocato da falso nuevo in Belgio nella sua nazionale e poi c'è Callejon. E' intelligentissimo, spesso chiude i cambi di fronte fatti per lui e mi meraviglio che gli avversari non abbiano capito e non lo marchino alla morte..."