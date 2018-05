ESCLUSIVA TMW - Negrisolo: "Gigio? Ora ha gravi difetti, colpa di chi lo allena"

Esperto, preciso e senza peli sulla lingua. Roberto Negrisolo, acuto preparatore dei portieri (ha lavorato a lungo anche nel Milan), analizza nei dettagli il delicato momento di Gigio Donnarumma, reduce dai clamorosi errori commessi ieri nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. "La colpa è di chi lo allena - dice senza troppi giri di parole a Tuttomercatoweb.com - si vede che è spaventato in certe situazioni. Questo ragazzo è allenato male, ha perso le qualità che aveva. Sul tiro di Douglas Costa ad esempio non stende le braccia, le tiene dietro la linea del corpo. E le respinte sono spesso verso il centro dell'area. Deve poi saper leggere certe situazioni di gioco. Nel primo tempo passava ad esempio la palla a Rodriguez e la Juve recuperava quasi sempre il pallone. Doveva rilanciarlo o cambiare il gioco. Su uno dei primi tiri della Juve l'ho visto tuffarsi su un pallone che usciva a tre metri dal palo. Tutti sintomi di un portiere spaventato. Sui calci d'angolo non esce ma va indietro. E quando mette la palla a terra sul secondo errore deve sapere che la Juve in quei casi ti viene sempre addosso. Tornando ai tiri da lontano, ha sempre le braccia corte e non lunghe. Su una conclusione violenta, se metti le braccia avanti riesci ad ammortizzarla, se invece hai le braccia già piegate non hai forza".

Insomma, è regredito...

"Sono gravi i difetti che gli sono stati fatti acquisire. Non ha più la qualità di due anni fa. Aggiungo che sta con le gambe larghe e dunque non si sposta mai. Un portiere così alto non può stare con le gambe larghe. Tra i più affidabili adesso continuo a vedere Sportiello anche se domenica scorsa a voler trovare il pelo nell'uovo, sul secondo gol si è fatto trovare troppo fuori dai pali. Nel complesso però ha fatto molto per la risalita della Fiorentina e dovrebbe esser preso in considerazione anche per la Nazionale"