ESCLUSIVA TMW - Nember su Ranieri (57°): "Entrato tra i titolari, più uscito"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia, Luca Nember, ha parlato dell'annata ottima di Luca Ranieri, in prestito dalla Fiorentina. "È stato silente per le prime otto-nove giornate, ha lavorato, si applica, è determinato. Poi da quando ha iniziato a giocare non è più uscito, ha delle caratteristiche importanti, è cattivo al punto giusto. Nonostante ci sia stato un cambio di allenatore è sempre stato impiegato, ha una prospettiva secondo me già scritta. Sta a lui continuare a lavorare. Può giocare a tre in difesa, ha delle caratteristiche ben definite, può giocare la palla con i piedi, ha buona aggressività, attacca l'uomo.Ha a disposizione delle qualità che non deve perdere. Se assomiglia a Gianluca Mancini? Con l'esperienza di Foggia, una piazza calda, ha fatto un'accelerazione professionale non indifferente. La Fiorentina si trova un elemento su cui contare in maniera importante".