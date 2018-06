ESCLUSIVA TMW - Neqrouz: "Marocco, 20 anni di attesa per un sistema sbagliato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vent'anni dopo, il Marocco torna a giocare un Mondiale. A Francia '98 il clamoroso ko del Brasile già qualificato contro la Norvegia impedì ai maghrebini il meritato passaggio di turno. E in pochi si sarebbero aspettati un'attesa così lunga. Di quella squadra faceva parte Rachid Neqrouz. L'ex difensore del Bari ci presenta la selezione di Hervé Renard. In esclusiva per Tuttomercatoweb:

Rachid Neqrouz, 20 anni dopo riecco il Marocco. Tanta, troppa attesa

"In questi anni c'è stato un sistema sbagliato. Non hanno puntato sui giovani e sui giocatori locali, hanno cambiato ogni anno allenatore e ognuno puntava su giocatori diversi. Questi continui cambi non hannno certo fatto bene al movimento".

Che squadra è questo Marocco?

"Una squadra giovane con qualche giocatore d'esperienza internazionale come Benatia, che deve prendere per mano il gruppo. E un tecnico capace, che conosce molto bene il calcio europeo".

Il sorteggio non è stato fra i migliori: Spagna e Portogallo nello stesso girone. Sarà dura qualificarsi

"Dipenderà tutto dalla prima partita contro l'Iran, squadra che non dà spazio allo spettacolo che potrebbe creare difficoltà. Solo vincendo possiamo nutrire speranze per andare avanti".

Più forte questo gruppo o quello del 1998?

"La squadra del 1998 è il Marocco più forte di tutti i tempi con giocatori che giocavano nei migliori club europei. Non c'è paragone".

Chi può essere la sorpresa?

"C'è un giocatore che milita in patria, si chiama Ayoud El Kaabi ed è un centravanti che non sbaglia mai. Non è giovanissimo, ha 25 anni e spero che questa sia la sua grande occasione".

Si parla molto di Ziyech alla Roma. È un giocatore da Serie A?

"Sì, Ziyech ha qualità e può fare al caso del campionato italiano. Ma ha bisogno di tempo perché pur essendo tecnicamente forte all'Ajax è abituato solo ad attaccare, mentre in Serie A devi saper fare anche la fase difensiva".

Tre anni fa il Marocco ha fatto esordire un giovanissimo Hachim Mastour. Da allora il giocatore non ha mai più indossato la maglia della Nazionale e soprattutto non ha mai esordito in Serie A

"Mi dispiace per lui, è stato bruciato. Non doveva andare nella prima squadra del Marocco, era troppo presto. È successa la stessa cosa con Munir El Haddadi, convocato dalla Spagna e mai più richiamato. Il Marocco ha delle colpe e sinceramente pensavo che Mastour scegliesse la nazionale italiana. Credo che la scelta ricaduta sulla nazionale marocchina ha fatto sì che non ci fosse più interesse nel lanciarlo in campionato, perché al movimento italiano non serviva più. Hanno bruciato le tappe con lui, bisognava fargli fare un percorso graduale".

Lei segue ancora il calcio italiano?

"Certamente, sono ancora legato a Bari dove ogni tanto faccio ritorno. Seguo ancora con piacere la squadra e mi spiace che sia fallito il tentativo di salire in Serie A".