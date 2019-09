ESCLUSIVA TMW - Neri: "Brescia, gran lavoro di Corini. La squadra c'è"

© foto di Lorenzo Marucci

Maurizio Neri è stato a lungo attaccante del Brescia e ha giocato anche nel Pisa di Anconetani. E a margine della partita che ha ricordato l'ex presidente nerazzurro ha detto a TMW: "Romeo era unico e particolare, ho un ricordo speciale dell'esperienza al Pisa. Fummo i primi ad avere Lucescu in Italia come allenatore. Avevo un rapporto diretto, bellissimo con Anconetani. Quando si arrabbiava era tosto ma il ricordo è sempre piacevole". Poi sul Brescia. "Ho giocato con Corini e l'anno scorso quando è arrivato ha fatto un lavoro incredibile, nessuno si aspettava una cosa del genere. I giocatori si ripeteranno, la squadra è competitiva, ci sono le carte in regola per giocarsi la salvezza. Balo? Se hanno trovato l'intesa hanno parlato tanto e sicuramente può rilanciarsi. In attacco ci sono varie opzioni come Torregrossa, Donnaruma. Matri darà esperienza, avrà il minutaggio giusto per dimostrare il suo valore, è in condizione, è un mix di giovane ed esperti".

Clicca sotto per guardare