ESCLUSIVA TMW - Nessun no di D. Costa, l'Inter ci prova. E Perisic non cambia idea

Fonte: Dall'inviato a Milano

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In casa Inter salgono le quotazioni di Douglas Costa. Come spiegato in anteprima proprio da TuttoMercatoWeb lo scorso 13 giugno (link al termine per l'articolo di riferimento), il profilo dell'attuale esterno offensivo del Bayern Monaco rappresenta una pista concreta, ancor di più rispetto alle ultime settimane.

Il classe '90 di Sapucaia do Sul, inoltre, non ha declinato le avances nerazzurre, non considerando la mancanza della Champions League come un problema decisivo ai fini della propria scelta. Situazione quindi da monitorare, soprattutto dopo il 'passo indietro' da parte della Juventus, che proprio in questi giorni sta cercando di trovare l'accordo con la Fiorentina per il passaggio in bianconero di Federico Bernardeschi.

Chiosa finale su Ivan Perisic. In Corso Vittorio Emanuele stanno lavorando per l'esterno brasiliano indipendentemente dal futuro del nazionale croato, che nel frattempo non ha cambiato idea: vuole il Manchester United e una nuova avventura in Premier League. Milano - perlomeno nelle proprie idee - è alle spalle.