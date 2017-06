ESCLUSIVA TMW - Neto, la prossima settimana previsto contatto Juventus-Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan alla ricerca di un portiere. Nel mirino Neto della Juventus. Oggi c'è stato un incontro positivo con l'agente del brasiliano. Neto vedrebbe di buon occhio il trasferimento in rossonero. Ma sono previsti sviluppi la prossima settimana, quando è previsto un contatto tra Juventus e Milan per capire la fattibilità dell'operazione. Trattativa che si può fare. Il Milan ci prova per Neto...