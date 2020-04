ESCLUSIVA TMW - Nicaragua non si ferma, il pres. del Ferretti: "Abbiamo superato la paura"

esclusiva Nicaragua non si ferma, il pres. del Ferretti: "Abbiamo superato la paura"

William Davila è il Presidente del Walter Ferretti. Una squadra che ha un nome e un cognome, come l'uomo che la fondò nel 1984, per rappresentare l'ala sportiva della Polizia Sandinista. Prima nominata "Direccion General de La Policia Sandinista", è entrata a far parte del calcio nicaraguense pochi anni più tardi e ha preso il nome del suo fondatore dopo la tragica scomparsa per un incidente stradale. Adesso la Walter Ferretti è quarta nel Clausura e terza nella classifica complessiva, in uno dei pochissimi campionati che, in giro per il mondo, va ancora avanti.

Davila risponde dalla Capitale, da Managua, dove ha sede il club rossonero. "Dobbiamo giocare e continuare a farlo -ha spiegato in esclusiva per Tuttomercatoweb.com-, rispettando però le indicazioni del Ministero della Salute. Dobbiamo prendere ogni precauzione, per noi e per i nostri giocatori".

Perdoni Davila ma perché, a suo avviso, si gioca solo in Nicaragua, Bielorussia, Burundi e Tajikistan?

"I casi di Coronavirus in Nicaragua, nel nostro paese, arrivano solo da altri paesi. Sono soltanto infetti di rientro e abbiamo la speranza e la fede che presto, molto presto, si tornerà a giocare in tutto il Mondo. In quanto alla nostra lega... Vendere i diritti televisivi non è l'unico scopo, certo che ora la nostra lega è stata resa famosa da questa pandemia purtroppo".

A che livello è il vostro sistema sanitario?

"Il sistema sanitario nicaraguense è pubblico e comunitario. Con la partecipazione di tutti, ci prendiamo cura di tutta la cittadinanza e grazie a Dio, l'intero sistema è operativo per affrontare l'emergenza con più di 59 ospedali".

I giocatori erano tutti d'accordo per giocare?

"Dopo i primi casi annunciati, dopo esser stati intimiditi dalla propaganda di altri paesi, è normale che abbiano avuto paura. Poi le autorità hanno spiegato che servono misure preventive, lavandosi le mani, usando il sapone e l'alcool, pulire e sanificare i mezzi pubblici. C'è fiducia l'uno nell'altro e... Eccoci qui, in campo a giocare".