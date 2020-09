esclusiva Nicolini: "Samp, vorrei Adrien Silva. Candreva può far meglio che all'Inter"

Genovese ed ex doriano Enrico Nicolini parla a TMW del mercato della Samp che è entrato decisamente nel vivo. Praticamente definite le operazioni Candreva e Keita: "Sugli esterni - dice - la Samp era scoperta e con Candreva è stato acquistato un giocatore di spessore. E' reduce da un ottimo campionato all'Inter in un ruolo, il quinto a destra, non completamente suo. Credo che alla Samp, giocando col 4-4-2, in un posizione più avanzata di venti metri possa incidere ancora di più. Per quanto riguarda Keita viene da un'annata sfortunata ma ha grandi qualità ed è diverso rispetto agli altri attaccanti blucerchiati. Può fare l'esterno o anche la seconda punta. non dimentichiamoci che alla Lazio segnò sedici gol. Può essere un bel valore aggiunto per la Samp".

Adesso cosa si aspetta dal mercato?

"Sarà importante vedere cosa accade in uscita ma ci vorrebbe un uomo d'ordine in mezzo al campo e mi piacerebbe Adrien Silva che è molto apprezzato da Ranieri. Detta i tempi e fa girare la squadra. E' vero che c'è Ekdal, ottimo calciatore ma non è un vero e proprio regista".

Che pensa del caso Ramirez?

"Croce e delizia della Samp. E' un giocatore di gran qualità però penalizzato dal modulo. A volte Ranieri lo ha utilizzato da esterno però non può rifinire o è più difficile trovare la possibilità di calciare a rete. Se va via dispiace però i moduli determinano l'utilizzo di certi calciatori".

Ranieri intanto è stato duro nei confronti della squadra dopo il ko con la Juve?

"Nessuno aveva chiesto alla Samp di spadroneggiare contro i bianconeri. Però ci si aspettava più aggressività e spavalderia nell'andare a prendere i centrocampisti avversari che invece hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Alla fine comunque meglio prendere subito una bastonata di questo genere in modo che ti svegli e riparti".