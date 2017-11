ESCLUSIVA TMW - Nizza, Boullier: "Che numeri Balotelli. Viola, aspetta Eysseric"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dal WyScout Forum di Stamford Bridge ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Morgan Boullier, dirigente e uomo mercato del Nizza.

Iniziamo dalla vostra stagione. Un passo indietro rispetto al terzo posto dello scorso anno...

"Per il momento non stiamo facendo bene, ma non siamo neanche a metà stagione, c'è tempo per migliorare. I motivi sono diversi, ma non possiamo aspettarci che il Nizza arrivi sempre al terzo posto. Comunque resto fiducioso, in campionato non siamo troppo lontani dal gruppo delle prime, c'è la Coppa di Francia e l'Europa League che per noi rappresenta una grande sfida. Vediamo come proseguirà la stagione".

Domanda inevitabile su Mario Balotelli, sulla sua stagione e, ovviamente, sulla mancata convocazione in Nazionale.

"Mario sta facendo molto bene, ma questo è sotto gli occhi di tutti. 6 gol in 7 partite sono un bel bottino. Ora mi auguro che possa tornare in Nazionale, per lui la maglia azzurra è davvero un fattore motivazionale enorme. Perché il ct dell'Italia non lo abbia chiamato non lo so, forse anche perché gioca nel Nizza, un club ambizioso ma non ancora grande come altri in Italia".

Cosa pensa della Lazio dopo la doppia sfida europea?

"Mi è sembrata la tipica squadra italiana. In entrambe le gare contro di loro abbiamo avuto un maggior possesso palla, ma alla fine ha sempre vinto la Lazio".

Il Nizza lavora molto attraverso il lavoro degli scout. Seguite il campionato italiano?

"Certo, seguiamo la Serie A, ma solo nel caso di occasioni importanti. Quello italiano comunque è un campionato importante, ma pure la Serie B lo è. In serie A c'è tanta concorrenza, in Serie B un po' meno ma ci sono tanti giocatori di qualità".

Chiusura con Valentin Eysseric?

"Con noi ha fatto molto bene lo scorso anno. Ho visto che con la Fiorentina sta trovando spazio a fasi alterne e il suo rendimento ne risente, ma una volta che si sarà ambientato sono convinto che potrà diventare un giocatore importante per i viola".