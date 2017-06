ESCLUSIVA TMW - Non solo Okaka: contatto Olympiakos-Tare per Djordjevic

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si fa sempre più intenso il pressing dell'Olympiacos per Filip Djordjevic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la dirigenza ellenica ieri ha contattato nuovamente il ds della Lazio Igli Tare per l'attaccante serbo, ma anche l'agente del calciatore Alessandro Lucci che ieri è stato contattato anche dal Torino per l'ex Nantes.