esclusiva Novellino: "Portare tutti in ritiro e poi non giocare il campionato non è simpatico"

Da allenatore Walter Alfredo Novellino racconta le sue sensazioni sulla prossima ripresa degli allenamenti e su quella eventuale del campionato: "Ci devono essere le condizioni per ripartire, le società sono disposte a fare tutti i test. Tra A e B - dice intervenendo al TMW News - sono necessari quasi ottomila tamponi e non so se tra i cadetti sarà possibili farli. Poi bisognerebbe sapere se si riprende davvero, e quando, il campionato. Radunare le squadre, fare il ritiro, tenere tutti i giocatori chiusi e poi non ricominciare non sarebbe una cosa simpatica".

Se guidasse ora una squadra di A più preoccupato o stimolato?

"Preoccupato e con la voglia di ricominciare perchè questo è il nostro lavoro. Credo che l'entusiasmo dentro di noi ci sia sempre però deve esserci al tempo stesso la sicurezza per tutti".

Saranno importanti i preparatori: si rischiano infortuni muscolari...

"Ogni giocatore si è comunque allenato, in tanti hanno la palestra. E' chiaro che stare due mesi fermi non è poco. Bisogna rifare una piccola preparazione ma in dieci giorni si riprende la forma".

Tra le richieste, visto il caldo, ci sarebbe quella di giocare alle 22...

"Sì, poi ci potrebbe essere comunque la possibilità importante delle cinque sostituzioni. Credo si possa fare. La cosa determinante è che ci sia sicurezza e che i medici ci dicano: si può fare".

Da tecnico, come organizzerebbe gli allenamenti?

"Come se fosse una preparazione: inizialmente serve un lavoro fisico scrupoloso coinvolgendo il preparatore e poi a livello tattico subentriamo noi allenatori".