ESCLUSIVA TMW - Novellino: “Samp, Ranieri ok. Ma Di Francesco andava aiutato”

“Ranieri è bravo. Ha esperienza, è una persona straordinaria. Sa quanto è importante la Sampdoria, può fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore della Samp, Walter Novellino.

Oltre Ranieri in corsa c’era Iachini...

“La Samp si ama, Beppe l’ha allenata e ha fatto bene. Ma Claudio i calciatori li conosce, sa il fatto suo. Proprio come Beppe”.

Cosa non ha funzionato con Di Francesco?

“Non è stato aiutato. Quello visto dalla Samp non era il suo gioco, ha pagato più del dovuto. Ma si sa, noi allenatori dipendiamo dai risultati. Mi dispiace per Eusebio, è un allenatore importante. Un po’ di tempo va dato a tutti”.