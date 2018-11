ESCLUSIVA TMW - Nuno Gomes: "Juve più forte del Real Madrid grazie a CR7"

Chiacchierata a 360° con Nuno Gomes, ex attaccante portoghese intercettato dai nostri microfoni al Wyscout 2018, all'Amsterdam Arena: "Al Portogallo bastava un punto per accedere alle final four - ha detto riferendosi allo 0-0 di sabato sera a San Siro -. L'Italia ha messo in difficoltà la nazionale portoghese e nel primo tempo la squadra di Santos non riusciva a salire. Nella ripresa, invece, la squadra lusitana ha cambiato la tattica, ha capito come stava giocando l'Italia e ha fatto meglio creando anche un paio di occasioni. Il pareggio ci sta, l'Italia ha disputato una bella gara e il Portogallo nel primo tempo per come ha difeso è sembrata la squadra che ha vinto l'Europeo".

Quanto manca CR7 a questo Portogallo? Quando tornerà?

"Secondo me tornerà, ha voluto questo pausa anche perché ha dato il via in estate all'esperienza in un nuovo club. E' ovvio che manchi alla nostra nazionale, ogni squadra con lui è più forte e anche la Juventus ha fatto un salto in avanti col suo arrivo".

Questa Juventus adesso è al livello del Real Madrid grazie a CR7?

"Secondo me la Juventus è più forte del Real Madrid con Cristiano Ronaldo. E' più forte e può arrivare alla vittoria della Champions League, anche perché è la ragione per cui l'hanno preso".

Il Milan ha bruciato un po' troppo presto André Silva?

"Non ha avuto il tempo necessario, secondo me si. Il campionato italiano è difficile per chi arriva dall'estero e sulle sue spalle hanno caricato un po' troppe responsabilità. In Spagna sta facendo bene, ha fatto bene in Portogallo e anche con la nostra nazionale sta facendo bene. In Italia i difensori sono più aggressivi e intelligenti, è sempre difficile per uno straniero arrivare in Serie A e fare subito bene".

Joao Mario si sta rilanciando. Ma in Italia l'abbiamo visto al 100%?

"Ci vuole tempo. Ora glielo stanno dando e sta iniziando pian piano a dimostrare il suo talento. E un giocatore con talento e diverso dagli altri".

Qual è il suo ruolo migliore?

"Lui è un vagabondo. Può giocare da numero 10 e da mezzala, ma principalmente è un'organizzatore del gioco offensivo".

Come ti sembra la Fiorentina?

"Hanno iniziato bene, ma gli manca qualcosa in trasferta. Deve provare a vincere qualche partita in più lontano dal Franchi perché tra le mura amiche creano difficoltà a chiunque".

Come vedresti Paulo Sousa sulla panchina della Roma?

"Paulo è uno fortissimo, ha esperienza nel calcio come allenatore e ha già allenato in Italia facendo bene a Firenze. E' stato un grandissimo giocatore, alla Roma lo vedrei bene e mi auguro possa tornare presto ad allenare".