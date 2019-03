ESCLUSIVA TMW - Occhipinti: "Icardi? In certi spogliatoi non sarebbe entrato"

© foto di Marucci

A margine della celebrazione dei vent'anni dalla scomparsa del presidente del Pisa Anconetani, Leonardo Occhipinti, ex pisano ha parlato del suo Pisa ("periodo meraviglioso, rapporto fantastico con la città e Romeo era un papà. Anni indimenticabili") e poi dell'Inter. E da ex nerazzurro ha detto: "Da anni l'Inter sta deludendo, è sempre stata una società con problemi a livello dirigenziale, non c'è mai stato chi comandava e chi faceva le regole, se non ad personam. L'Inter - spiega a TMW - è destinata a vincere altrimenti c'è delusione e contestazione. Icardi? Da ex giocatore dico che un compagno Icardi non lo accetterebbe mai per come si è comportato. Se è vero quel che si legge, in uno spogliatoio come il nostro del Pisa non sarebbe mai entrato. Il futuro allenatore? Vorrei un italiano, mi piacerebbe Conte. Servono però tanti soldi e vince chi ha disponibilità. Spalletti? Non so come ha gestito lo spogliatoio: quando uno spogliatoio si spacca chi lo comanda ha certamente responsabilità. Gli acquisti futuri? Serve un giocatore che sappia gestire il pallone ma anche andare in verticale. Brozovic è bravo ma gioca solo in orizzontale. Vedere l'Inter è una noia mortale con tutta quella ragnatela di passaggi..."

