ESCLUSIVA TMW - Occhipinti: "Inter, ottimo Karamoh. Icardi ne ha giovamento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da ragazzino ha vinto lo scudetto con l'Inter, nel 1980. Leonardo Occhipinti, ex centrocampista nerazzuro, adesso è molto preciso nell'analisi sulla squadra di Spalletti ieri vittoriosa contro il Cagliari: "Premesso che l'Inter sul campo è spesso capace di smentirci, ieri ha giocato bene e Karamoh mi è piaciuto perché si è fatto sentire. L'Inter - spiega a Tuttomercatoweb.com - è spesso partita forte per rallentare con i suoi fraseggi, senza verticalizzare. Con Karamoh invece si riesce a verticalizzare e ne trae giovamento pure Icardi. Anche se una gara non fa... primavera, c'è da dire che da un po' di tempo la squadra sta giocando bene e sembra che ci sia l'impostazione giusta per un bel finale. Non voglio gufare, ma l'Inter è da Champions".

Karamoh insomma deve essere utilizzato di più in queste ultime partite?

"Sì, per la sua freschezza e per la possibilità di andare in verticale. Altrimenti il gioco è sterile. L'ingresso di Rafinha e l'apporto del francese sono utilissimi".

E poi c'è anche Brozovic che a centrocampo è molto importante...

"E' un tipo umorale ma ora sente la fiducia intorno a sè e anche la gente ha capito quanto sia importante. In più, particolare non secondario, si avvicina il mondiale. Davanti alla difesa è davvero prezioso".

Da ex cagliaritano che pensa della prestazione di ieri dei sardi?

"Mi ha deluso molto. Non ha giocato la partita e non ha messo quella cattiveria agonistica che era necessaria per contrastare l'Inter. Puoi anche perdere, ma devi far vedere che ci sei...".