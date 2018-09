ESCLUSIVA TMW - Occhipinti: "Inter, San Siro uomo in più. Chiesa fa paura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Partita apertissima". Leonardo Occhipinti, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Inter e Fiorentina si aspetta domani sera un match molto interessante. "E' una partita che arriva nel momento migliore delle due squadre. L'Inter è stata fortunata ma può crescere, la Fiorentina sta andando benissimo, ha tanti giovani vogliosi ed è reduce dalla bella vittoria con la Spal", dice a Tuttomercatoweb.com. "I viola trovano l'Inter in un momento favorevole: aggiungo che senza quella vittoria col Tottenham adesso magari si poteva trovare nella stessa situazione critica della Roma...".

Dove e come si deciderà a suo parere questa gara?

"Credo che in questo momento San siro sia l'uomo in più per i nerazzurri. I tifosi in queste partite si sono riversati allo stadio in sessantamila e hanno aiutato molto la squadra. Credo che l'Inter partirà molto forte per non ripetere l'errore commesso contro il Parma".

E della Fiorentina cosa teme l'Inter?

"L'euforia del momento. Ha una classifica buona, i viola possono giocare sereni, a San Siro non hanno nulla da perdere. Chiesa e Simeone comunque possono fare la differenza contro difensori bravi ma macchinosi. Gli attaccanti viola sono veloci e fanno paura".

Chiesa in particolare...

"E' forte, deve restare con i piedi per terra e giocare sempre come se fosse una finale. Ha grandi numeri e fa paura".

Punto debole viola?

"L'età, inevitabilmente un po' di inesperienza. Ma è una squadra costruita bene, anche i sostituti sono bravi".

In chiusura, l'Inter è ancora Icardi-dipendente?

"Un po' si. Direi che quest'anno si è resa ancor più Icardi-dipendente perché sono partiti giocatori che saltavano l'uomo e avevano fantasia. Ora si gioca poco in verticale. Rafinha e Cancelo avevano dribbling e imprevedibilità ma non sono rimasti".