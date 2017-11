ESCLUSIVA TMW - Ohrstrom: "Senza Ibra questa Svezia è più squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stephanie Ohrstrom è il portiere della Fiorentina Women's che dal 2010 gioca in Italia. Bardolino Verona, AGSM Verona, dal 2016 milita nella neonata squadra viola e per Tuttomercatoweb.com analizza la sfida di stasera tra l'Italia e la Svezia in quel di Malmoe.

Il tuo cuore è a metà in vista dela partita di stasera: che match prevedi e per chi tiferai?

"Il cuore logicamente batte per la Svezia, sarebbe un'emozione se si qualificasse. Però devo dire che sarebbe triste, al contempo, vedere un Mondiale senza l'Italia".

Quante possibilità ha la Svezia di passare il turno?

"Non ha niente da perdere ma non si sa mai. Fosse stato uno scontro secco, una gara unica, avrei detto che 'tutto può succedere', ma in due partite dubito che l'Italia possa fallire. Credo che stasera vedremo una battaglia ma a San Siro l'Italia non perderà una partita così importante".

Quanto peserà l'assenza di Ibrahimovic?

"Tutto sommato, non penso che sia un peso. Tutti vorrebbero Zlatan in squadra, è un giocatore straordinario ma il problema sono gli altri dieci quando c'è lui. Gli si passa la palla e si spera in un miracolo: a volte ci è riuscito, altre no. Senza di lui, e si nota, si vede, conta di più la squadra. La speranza è quella: il gruppo, una squadra che deve essere tatticamente perfetta e compatta".

Conosci benissimo il nostro paese: cosa pensi possa significare il fallimento Mondiale per l'Italia?

"Per un paese che vive di calcio, sarebbe devastante. Sarebbe doloroso per gli italiani non vedere gli Azzurri al Mondiale".