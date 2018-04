ESCLUSIVA TMW - Oliva: "Nainggolan perfetto per sostituire Busquets"

Esclusiva di Tuttomercatoweb.com

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roma-Barcellona è una delle sfide più difficili che Di Francesco ha affrontato nella sua carriera da allenatore. Ribaltare il 4-1 dell'andata sarebbe un'impresa titanica e anche a tra i giornalisti catalani, la sensazione è che il Barça abbia già in qualche modo conquistato la semifinale con il match del Camp Nou. Per parlare della partita e dei temi della serata dell'Olimpico, il nostro inviato ha intervistato in esclusiva il collega di Goal.com Espana, Ignasi Oliva:

Cosa si aspetta dalla partita di stasera?

"L'unico dubbio per stasera è legato a Busquets. Ha giocato all'andata perché, dopo Messi è il giocatore più importante per Valverde, ma dopo il 4-1 dell'andata, forse deciderà di lasciarlo fuori dai titolari per poi usarlo come arma in più nel caso in cui la Roma dovesse mettere in apprensione il Barça con un doppio vantaggio prima dell'intervallo. Lo ha già fatto con Messi in stagione, anche contro la Juventus nel corso della fase a gironi. In campionato ha quasi vinto, ma c'è la Copa del Rey e il Siviglia è una squadra che può essere difficile da affrontare. Poi c'è la Champions, che è un'ossessione per il Barcellona perché siamo nell'era di Messi e ogni Champions non vinta è una sconfitta, soprattutto considerando che il Real è riuscito a vincerne tre negli ultimi quattro anni. Il Barcellona è oppresso dal suo eterno rivale".

Cosa si dice di questo Barcellona tra i tifosi catalani?

"E' una squadra che gioca per non perdere mai. Al Barça vincere non basta, soprattutto con giocatori del livello di Messi, Busquets, Iniesta e Piqué. Giocatori che possono giocare benissimo. Valverde è un ossessionato dell'equilibrio e ha fatto bene. L'anno scorso la squadra era 'rotta' perché spesso peccava in equilibrio e il Barcellona l'ha trovato con Valverde. Si è perso un po' di brillantezza, ma anche se i tifosi non lo capiscono, non si può giocare sempre in un certo modo se l'età dei giocatori avanza e se altri come Xavi non fanno più parte dei blaugrana".

Quanto pesa l'assenza di Neymar?

"Non pesa, perché l'individualità più importante resta Messi. Senza di lui adesso il Barcellona è più generosa, i giocatori si aiutano, non sono solo solidi ma anche solidali. L'anno scorso la squadra si 'rompeva' quando la MSN smetteva di rientrare, quest'anno no".

Visto il siparietto di ieri in conferenza stampa tra Nainggolan e Di Francesco, pensi che il belga potrebbe giocare nel Barcellona?

"Senza dubbio, sul mercato sarebbe il miglior giocatore per sostituire Busquets".