esclusiva Oliveira: "Cagliari, DiFra tecnico giusto. Ora però servono soddisfazioni"

Eusebio Di Francesco è il nuovo tecnico del Cagliari. Per parlare di questa decisione del club sardo abbiamo contattato Lulù Oliveira, grande ex rossoblù: "E' un allenatore che a mio parere farà molto bene - ha detto a TMW - la piazza lo lascerà lavorare senza pressioni. Per quanto riguarda il resto dipende da quel che ha bisogno e se la società gli darà i giocatori che vuole lui "

Nainggolan può restare con Di Francesco?

Non credo dipenda dall'allenatore ma dalle società Inter e Cagliari. Dipendesse da lui resterebbe in Sardegna come ha già detto spesso"

Su Zenga che idea si è fatto?

"Era entrato in una situazione non facile. La cosa più importante per un allenatore sono i risultati. Ha fatto a mio parere discretamente, è chiaro che la gente si aspettava un Cagliari diverso dopo il cambio, ma ripeto non era semplice. Io conosco i tifosi, ora serve una squadra che dia soddisfazione, arrivare in Europa è complicato, dipende da tanti fattori, ma l'obiettivo è questo. Con Di Francesco credo che il presidente farà anche sacrifici in più per la tifoseria".

Da ex viola sorpreso per la conferma di Iachini alla Fiorentina?

Come ho sottolineato l'importante per un allenatore sono i risultati, lui ha conquistato la squadra e il presidente e spero che possa raggiungere l'obiettivo di tornare in Europa, anche se quasi tutte vogliono andarci..."

E Chiesa? Ha detto Commisso che se arrivano i soldi può partire...

Può essere un affare, avendo i soldi possono arrivare poi altri giocatori utili per Iachini. Ma dipenderà tutto dalla società".