ESCLUSIVA TMW - Olmo-Milan, pres. Dinamo: "Invenzioni giornalistiche"

© foto di PhotoViews

La notizia che arriva dalla Croazia fa sognare i tifosi del Milan: Dani Olmo vicino ai rossoneri. Il talento spagnolo, nazionale Under 21, è uno dei pezzi pregiati del mercato e in merito si è espresso il presidente della Dinamo Zagabria, Mirko Barisic. Raffreddando gli entusiasmi: "La notizia non so da dove sia uscita, anche perché sono il numero uno del club e posso dire di non aver ricevuto nessuna chiamata. Né dal Milan, né in generale dall'Italia. Per questo posso catalogare quel che è uscito come una speculazione giornalistica. Poi, da qui a fine gennaio mancano ancora due settimane per cui tutto può succedere".

Dani Olmo è sul mercato?

"No. Ha un contratto fino al 2021 con la Dinamo e resta con noi".

Il giocatore però ha anche manifestato il sogno di tornare al Barcellona quanto prima

"Questo è un altro discorso ma di concreto non c'è nulla".

La stampa croata ha parlato di una valutazione di 30 milioni. È il prezzo giusto per Dani Olmo?

"È sicuramente una buona cifra ma prima dovrebbe arrivare qualcuno a offrirla per essere presa in considerazione. Diciamo che al momento non possiamo fissare un prezzo per Dani Olmo, non essendoci state richieste".