ESCLUSIVA TMW - Olympiacos, Vernikos: "Leggenda Milan. Noi senza paura"

Fonte: dall'inviato al Grimaldi Forum di Montecarlo, Gaetano Mocciaro

Kostas Vernikos, direttore delle relazioni internazionali dell'Olympiacos, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW dopo il sorteggio che ha inserito il club greco nel girone con Milan, Betis e Dudelange: "Nel turno scorso abbiamo trovato il Burnley e tutti dicevano che saremmo usciti. Alla fine ci siamo qualificati. A volte i sorteggi sono buoni, altri no, ma non puoi saperlo prima. Noi rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno. Cercheremo di prepararci al meglio anche grazie al grande lavoro del nostro tecnico. Ora dobbiamo prepararci per la prima gara e cercare di fare del nostro meglio per qualificarci. Gattuso allenatore? Non è solo Gattuso, ma la storia del Milan. Il Milan è un club leggendario in tutto il mondo, noi li rispettiamo e conosciamo la loro storia, ma noi dovremo fare del nostro meglio anche contro di loro. Lo stadio Karaiskakis? Non è l'inferno, è solo un'atmosfera fantastica in ogni gara europea. Contro il Milan sarà sicuramente sold out, ma credo che per i grandi giocatori sia sempre fantastico giocare in un contesto del genere. Yaya Toure? Non posso dire niente, oggi è l'ultimo giorno di mercato, vedremo...".