ESCLUSIVA TMW - Onofri: "Genoa, ieri deluso da Pjaca e Zajc. Ma ci sono discreti segnali"

esclusiva Onofri: "Genoa, ieri deluso da Pjaca e Zajc. Ma ci sono discreti segnali"

vedi letture

"Tra mille difficoltà si vede comunque qualcosa di incoraggiante". Claudio Onofri grande ex genoano prova a trovare i lati migliori della formazione di Maran. "Dal mercato sono arrivati giocatori in ritardo, poi il covid ha penalizzato in modo pesante il gruppo e la preparazione inevitabilmente ne ha risentito. Il percorso quindi non è negativo. Nel derby e con l'inter a tratti si è visto un buon Genoa - dice a TMW - col Toro semmai la squadra mi è parsa poco coesa. Sono stati schierati due terzini più bravi ad attaccare che a difendere e i due trequartisti Pjaca e Zajc hanno deluso".

Scamacca sembra poter decollare...

"Sì dopo le sue esperienze anche all'estero ci si aspetta il definitivo salto di qualità. si vede che anche lui sa che questa è una delle chance da non fallire. Sta dimostrando concretezza e voglia di affermarsi. Ha potenza ed è bravo di testa ma non sta ad aspettare il cross in mezzo all'area, ha anche una bella corsa. per tutti questi motivi lo definisco un attaccante moderno".

Il Toro invece come lo ha visto?

"E' cresciuto. Stimo Giampaolo e so che ha bisogno di tanti allenamenti per trasferire le sue idee ai calciatori. Ho visto il Torino con l'Atalanta e con la Lazio e si percepiva che poteva prendere gol in un certo modo. Però se adesso il tecnico riesce a trasmettere ai giocatori il Toro può alzare il livello. Giampaolo è bravo oltre che una gran persona e gli auguro di ottenere soddisfazioni a Torino".