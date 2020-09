esclusiva Onofri: "Genoa, serve un centravanti alla Pavoletti. Pjaca? Dubbi per il 3-5-2"

Del nuovo Genoa ha parlato a TMW Claudio Onofri, grande ex dei rossoblù: "E' in fase di costruzione - ha detto - con alcune problematiche per tutti, legate ad un mercato che si chiuderà dopo l'avvio del campionato. C'è l'aggravante del fatto che Maran non ha quasi mai utilizzato il 3-5-2. Visto che si inizia con una gara importante come quella col Crotone, se dovesse arrivare un ko scoppierebbe un po' di casino visto che già oggi ci sono situazioni non idilliache, mi riferisco al rapporto tra tifoseria e proprietà. I rinforzi? Badelj, Karsdorp e Zajc sono buoni nomi. La domanda è legata al centravanti: un giocatore dal rendimento sicuro potrebbe far crescere i giovani. C'è anche Destro che magari se torna quello della Roma può andare in doppia cifra. Però è un punto di domanda. E allora mi affiderei ad un centravanti come Pavoletti che al di là dell'infortunio assicurerebbe 10-12 gol. Pjaca? Lo vidi giocare quando stava nascendo dal punto di vista calcistico ed ero nello scouting del Genoa: dicevo, prendiamolo, perchè pareva un fenomeno. Non è stato tale per mille motivi però è un bel giocatore. Certo, nel 3-5-2 dove lo metti? Non è così semplice impiegarlo".