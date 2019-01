Grande conoscitore di Piatek, Claudio Onofri - simbolo del Genoa - ne esalta le qualità e la prestazione di ieri contro il Napoli: "Non avevo dubbi - dice a Tuttomercatoweb.com - è chiaro che per essere un top player dovrà ancora migliorare ma come tira in porta lui ce ne sono in pochi: ha una rapidità di slancio della gamba con cui riesce a beffare il difensore e anche il portiere che non riesce ad intuire. Sa segnare poi anche di testa. Grande scoperta del Genoa, nessuno poteva pensare ad un giocatore così e ora è stato un gran colpo del Milan. A chi lo paragono? Fatte le debite proprozioni dico che che Gigi Riva, sia pure di sinistro, tirava alla stessa maniera: se la spostava e in un attimo la buttava dentro. Il tiro di Piatek mi ricorda quello di Riva, mancino"

