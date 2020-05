esclusiva Onofri in lacrime: "Simoni era un padre. Fu lui a volermi al Genoa"

"Un padre, per me era come un padre". Claudio Onofri è in lacrime per la morte di Gigi Simoni. Troppi ricordi, episodi e soprattutto un legame straordinario. "Mi volle al Genoa a metà degli anni Settanta - racconta a Tuttomercatoweb.com - dopo avermi visto nell'Avellino, perchè potevo giocare in due ruoli. E i rossoblù avevano bisogno di un libero e di un centrocampista. Con lui si instaurò subito un rapporto che andava al di là del fatto tecnico-sportivo. A tal punto che spesso andavo a mangiare a casa sua, anche insieme al suo secondo Pini. Ricordo anche che mi aveva poi chiamato a Cremona perchè gli facessi da vice ma avevo a quell'epoca altre intenzioni e rifiutai. Non sapevo come fare a dirglielo. Mi dispiace davvero che se ne sia andato, è stata una persona fondamentale per me, come tecnico e dal punto di vista umano".

Meritava ancora di più la sua carriera da allenatore?

"Sì, ma non scendeva a compromessi, quel che doveva dire lo diceva. Era questo un suo "difetto". Come bravura e capacità di interpretare il calcio non si discuteva. Ricordo che un anno volevamo provare anche a giocare a zona quando ancora in Italia non si era del tutto diffusa. E in amichevole precampionato affrontammo la Carrarese di Orrico. Perdemmo 3-0 perchè volevamo fare il fuorigioco senza avere ancora un'organizzazione precisa. Prendemmo allora tempo prima di riprovarci ma Gigi aveva voglia di innovarsi. E come tecnico, per le sue conoscenze e esperienze, era da Real Madrid".