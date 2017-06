ESCLUSIVA TMW - Onofri: "Lapadula uomo ideale per il Genoa"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore e allenatore del Genoa, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com parla dell'interesse che il club ligure avrebbe mostrato per l'attaccante del Milan Gianluca Lapadula. Che era già stato vicino al Grifone:

“Lapadula era già stato accostato al Genoa lo scorso anno, e li sono sicuro potrebbe diventare un idolo: potrebbe essere una valida spalla per Simeone, del resto è un calciatore più da Genoa che da Milan per quello che ha evidenziato in tarda età. La settimana scorsa ha preso un aperitivo con mister Juric, vedremo se ci saranno i presupposti”.

Come definisce quindi l'esperienza di Lapadula al Milan?

“Essere preso dal Milan per giocare titolare ma con un paragone con Van Basten non è facile. Però Lapadula non si arrende, mai combatte sempre su ogni pallone, ha bisogno di una squadra dove può essere protagonista. La sua dimensione non è da compagine che punta all' Europa, ma squadra che lo rende, come detto, protagonista”

Tornando a Simeone, per quello detto prima: vuol dire che non andrà via?

“Se alla Fiorentina non rimarrà Kalinic, Simeone può essere uno dei primi obiettivi viola, ma il ragazzo ha anche altre richieste. A ogni modo, se dovesse andar via, Lapadula può anche sostituirlo idoneamente, ha un DNA degno del Genoa perchè è uno che non molla mai, come hanno detto anche Oddo e i compagni che con lui si sono allenati”.