ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Juve favorita. Sarri? Via solo per grande chance"

Le partite di domani ma soprattutto la corsa scudetto che riparte da domani. Ne abbiamo parlato con Andrea Orlandini che da calciatore ha vestito la maglia del Napoli per poi rivestire la carica di dirigente alla Juventus. "Per quanto riguarda le partite di domani sulla carta la Juve pare avere il match più complicato, quello con il Milan. Ma il Sassuolo, avversario del Napoli - dice a Tuttomercatoweb.com si è forse ripreso ed è in salute dopo la vittoria sull'Udinese".

La corsa scudetto dunque come la vede?

"Dipenderà molto dallo scontro diretto. Credo che ad oggi si possa dire Juve 60% e Napoli 40%"

Se dovesse andar per il Napoli, la squadra partenopea dovrebbe rimproverarsi qualcosa?

"No, nulla. Se perderà a Torino con la Juve vorrà dire che la squadra di Allegri è più forte. Il Napoli forse diverte di più ma non ha tutti quei campioni che ci sono nella Juve"

Che cosa vede invece nel futuro di Sarri? Resterà a Napoli?

"A mio parere può restare. Certo, se poi arriverà una proposta particolarmente importante per lui, la valuterà. Ha fatto tanto e se quest'anno non vince può pensare di cambiare. L'anno prossimo? Credo che sarebbe difficile riprovarci. In ogni caso il Napoli sarebbe la seconda squadra d'Italia. Non è poco".